Німецька компанія Porsche офіційно представила флагманський гібридний позашляховик Cayenne E-Hybrid нового покоління.

Автомобіль, оснащений 455-сильною установкою, здатний прискорюватися з нуля до першої сотні за 4,7 секунди і розганятися до максимальної швидкості 252 км / г.

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За рух гібридного позашляховика Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного року відповідає 3,0-літровий двигун V6 з наддувом, який виробляє 335 кінських сил і 450 Нм крутного моменту, і електричний двигун потужністю 134 кінські сили і 400 Нм крутного моменту. Сумарно ці агрегати генерують 455 кінських сил.

Крім цього, в оснащення флагманського гібридного позашляховика Porsche Cayenne E-Hybrid нового покоління входить комплект акумуляторних батарей на 14,1 кВт / год. Згідно з даними виробника, автомобіль здатний прискорюватися з нуля до першої сотні за 4,7 секунди.

У компанії розповіли, що блок акумуляторних батарей нового гібридного позашляховика Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного року такого ж розміру як у попередника, але він має «більш високу пропускну здатність і поліпшену щільність енергії». Заявлений запас ходу на електротязі - 44 км по циклу NEDC (New European Driving Cycle). Максимальна швидкість (на електротязі) - 133 км / г.

На повний заряд акумуляторних батарей гібридного позашляховика Porsche Cayenne E-Hybrid нового покоління від звичайної електромережі необхідно 7 годині 48 хвилин. Якщо ж використовувати більш потужну зарядну станцію, то цей час скорочується до 2 годин і 18 хвилин. Спеціальний додаток для смартфонів дозволяє стежити за «заправкою» автомобіля через Інтернет.

Що стосується зовнішнього вигляду. Гібридний кроссовер Porsche Cayenne E-Hybrid нового покоління візуально не силно відрізняється від звичайної моделі. Традиційно автомобіль отримав набір унікальних колісних дисків, під якими красуються гальмівні супорти кольору Acid Green. Також машина отримала відмінні значки з акцентами Acid Green і спеціальний порт для зарядки.

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Невеликі зміни є і в салоні. Наприклад, гібридний кросовер Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного року отримав акценти Acid Green. Крім усього іншого, для машини доступна модифікована інформаційно-розважальна система, яка відображає дані про гібридній системі автомобіля.

В даний час відомо, що гібридний кросовер Porsche Cayenne E-Hybrid нового покоління надійде в продаж в США на початку 2019 року. Мінімальна ціна - від $ 79 900.