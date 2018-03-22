Компанія Porsche вже збирає перші предсерійні електричні автомобілі Mission E і ділиться фотографіями цього процесу.

Перший електрокар Porsche - Mission E - стане “найбільш технологічним автомобілем в своєму класі і задасть нові стандарти в сегменті ексклюзивних спорткарів”. Виробник стверджує, що Mission E повинен стати “типовим Porsche”.

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Модель отримає електричну силову установку потужністю 600 кінських сил. З нуля до 100 кілометрів на годину вона зможе розганятися менше ніж за 3,5 секунди, а запас ходу складе 500 кілометрів. За допомогою спеціальної швидкої зарядки батарею Mission E можна буде зарядити до 80 відсотків за 15 хвилин.

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Раніше Porsche випустила мобільний додаток з доповненою реальністю, за допомогою якого можна вивчити внутрішній устрій Mission E і вбудувати віртуальну копію електрокара в навколишній простір. Також користувачам буде запропоновано провести віртуальний тест-драйв.