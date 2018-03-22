Датська компанія BankeElectromotive і луцький "Автоскладальний завод №1" автокомпанії "Богдан Моторс" уклали договори на розробку і виготовлення єлектровантажівок для збору сміття муніципалітетами міст по всьому Європейському Союзу.

Як зазначається в повідомленні корпорації "Богдан", вона розраховує виготовити для датчан в 2018 році не менше 15 електричних вантажівок. В цілому потреба BankeElectromotive становить близько 200 автомобілів на рік. Перший автомобіль буде виготовлений влітку цього року.

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Як зазначають в корпорації "Богдан", зараз електромобілі дуже перспективний напрямок, так як в більшості європейських міст з 2025 року планується повністю заборонити в'їзд легкових і вантажних автомобілів, оснащених дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Мова йде не тільки про малі пасажирських авто, але і спецтехніку - весь транспорт повинен бути електричним.

Для корпорації "Богдан "тема електротранспорту не нова. Підприємство має досвід виготовлення тролейбусів для України і Європи, електробуса для Польщі і кузовів електробусів для Франції.

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Зараз корпорація виробляє кузова для електричних автобусів французької компанії Bluebus. В рамках першого контракту український виробник поставить Bluebus п'ять 12-метрових кузовів. Замовник отримає їх до кінця травня. "Богдан" розраховує на продовження контракту і поглиблення співпраці в майбутньому.