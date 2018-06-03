Деякі моделі нових автомобілів Porsche в автосалонах Старого Світу стали недоступними через невідповідність новим екологічним умовам.

Компанія Porsche заявила, що тимчасово обмежить продаж деяких моделей, які будуть продаватись у Європі. Точного списку моделей нема. Відтак нема інформації також, коли відновляться продажі.

Припинення продажів пов'язане з недотриманням виробником нових європейських екологічних норм.

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В конфігураторі німецького сайту Porsche з'явилися примітки до деяких моделей, що вони недоступні для продажу. Також зазначено, що ознайомитися з доступними для покупки автомобілями можна безпосередньо у найближчого дилера Porsche (вони мають певні запаси автомобілів).

За попередньою інформацією, моделі Porsche 718, Panamera і Cayenne будуть недоступні зовсім недовго, а ось щодо Macan поки не називається навіть приблизних термінів. Доступність моделі 911 буде залежати від обраної версії. Наприклад, за термінами блокування 911 GT3 інформації немає, а по 911 GT3 RS йдеться, що "модель буде недоступна протягом короткого часу".

Причина неможливості продажу в Європі – в новій процедурі тестування транспортних засобів WLTP, яка замість лабораторних тестів передбачає реальні тести. А їх вказані моделі Porsche не проходять. Тому компанія змушена екстрено допрацьовувати двигуни, припиняючи виробництво автомобілів, що не проходять за новими вимогами.

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