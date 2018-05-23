Компанія Porsche вже припинила прийом замовлень на нові автомобілі в індивідуальній комплектації, пропонуючи клієнтам купувати лише готові машини зі складу наявності.

Причиною цього кроку стала підготовка до вступу в силу нового екостандарта WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), який з вересня цього року замінить діючий стандарт NEDC (New European Driving Cycle).

Читайте також: Новий Porsche Cayenne E-Hybrid показаний офіційно: Фото

Клієнтам, які бажають отримати зібраний по їх специфікації Porsche, доведеться чекати, поки компанія сертифікує свої машини за новими вимогами. Зараз у європейських дилерів створений запас автомобілів, з яких покупці можуть вибрати найбільш підходящий для своїх потреб та бажань Porsche.

Читайте також: Всі жахи володіння Porsche Cayenne "на бляхах"

Нагадаємо, раніше з тієї ж причини, через введення нового екостандарта WLTP, замовлення на деякі моделі тимчасово перестали приймати компанії BMW і Audi.