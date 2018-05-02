До покупців електричний кросовер потрапить не раніше 2020 року.

Вперше Audi E-Tron з’явився у вигляді концепту в вересні 2015 року на автосалоні у Франкфурті. Автомобіль, котрий ви бачите на фото – передсерійний прототип, котрий після презентації на женевському автосалоні цього року вже встиг засвітитись на кількох значних подіях. Фінальну ж версію, котра стане на конвеєр, компанія обіцяє представити 30 серпня в Брюсселі.

На щорічній конференції Audi у Бельгії з електричного кросовера E-Tron буде знято камуфляж і можна буде побачити автомобіль, який через два роки вже потрапить до клієнтів.

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До середини наступного десятиліття Audi розраховує продавати близько 800 000 електромобілів на рік, маючи у своїй лінійці не менше п’яти моделей. У 2019 року лінійку електромобілів поповнить E-Tron Sportback, за ним слідує E-Tron GT, що вийде у 2020 році, а ще Audi обіцяє дебют “нової електричної моделі в преміальному компактному сегменті”. Ймовірно, мова йде про електричну версію наступного покоління хетчбека A3.

Про E-Tron наразі відомо, що кросовер оснащується літій-іонним акумулятором потужністю 95 кВт/год, котрий дозволяє долати на одному заряді до 400 км за результатами тестування WLTP (ця система ближча до реальності, ніж оптимістична NEDC). Audi повідомила, що заряджати акумулятор можна буде усього за півгодини на фірмовій високопродуктивній зарядній станції. До кінця року у Європі планують збудувати 200 таких зарядок, а до 2020 збільшити їх кількість до 400. Вони будуть розміщуватись вздовж пожвавлених магістралей на відстані у 120 км одна від одної.

При підключенні до трифазної розетки 400 Вольт потужністю до 11 кВт, повна перезарядка акумуляторної батареї займатиме вісім з половиною годин. Audi буде пропонувати опциональний зарядний пристрій, який дозволить збільшити потужність живлення до 22 кВт.

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