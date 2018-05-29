На фото не помітно шильд S, та у тому, що це прокачаний Q2 немає жодного сумніву.

Видають Audi SQ2, перш за все, гальмівні супорти з червоною літерою S. Та шпигунам пощастило зазирнути і в салон нового кросовера.

До автосалонів європейських дилерів Audi SQ2 потрапить пізніше цього року. Поки що автомобіль проходить останні випробування на треку, де його і впіймали у об’єктиви камер автомобільні папараці. Однак перед нами усе ще не серійний чи передсерійний зразок, хоча він і має окремі риси серії S, як то великі гальма та чотири вихлопних труби.

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Однак тестовому кросоверу, вочевидь, бракує інших деталей, котрі коштуватимуть майбутнім покупцям додаткових євро. Так на тестовий SQ2 вдягли бампери від звичайного Q2 – на задньому навіть помітна халтурна вирізка під вихлопні труби. Інші відмінності, які обов’язково мають бути в SQ2, включають занижену підвіску, великі колісні диски та кілька дещиць у салоні.

Фото: Тестовий Audi SQ2 / CarPix/motor1

За попередніми данними під капотом SQ2 працюватиме турбований дволітровий TFSI від Audi S3, котрий на кросовері видаватиме близько 292 кінських сил потужності. Як і решта Audi з літерою S у назві, компактний кросовер матиме систему повного приводу.

Прем’єра Audi SQ2 очікується у другій половині цього року, ймовірно, на Паризькому автосалоні у жовтні. Хоча не виключена й онлайн презентація моделі.

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