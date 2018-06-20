Незвичайний кастом-байк та амуніція мотоцикліста не залишить буйдужим будь-кого, хто їх побачить.

За сюжетом фільму “Чужий проти Хижака” космічні мисливці розводять потворних тварин з висувними щелепами і кислотою замість крові заради полювання на них. Хижак-гуманоїд, котрий зможе вбити хоча б одного монстра – проходить ініціацію. Здається, цей інопланетний мисливець не просто вполював собі здобич, а ще й зробив з неї трофей.

Також цікаво: Супер-татко збудував для свого 5-річного сина "реактивний" самокат (відео)

Роль ксеноморфа дісталась мотоциклу. Уся рама байка нагадує скелет, а головними ознаками Чужого виступають бензобак та фара-голова.

Що ж до вершника, то йому можна присудити титул за один з кращих косплей, що ми коли-небудь бачили! Узяти хоча б маску, що імітує страшну морду Хижака – частіше усього прибульця косплеять у бойовому шоломі, котрий зробити значно легше, ніж “обличчя” космічного мисливця.

Також цікаво: Очі вас не обманюють – це двосторонній автомобіль!