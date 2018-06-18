Цікава фантазія. Відмінне втілення.

З першої спроби навряд чи вийде зрозуміти, у який бік рухається цей автомобіль, чи хто ним керує, адже у ньому усе дзеркальне. І лише червоні ліхтарі стоп-сигналів видають дволикого ошуканця.

Колись це був звичайний пікап Chevrolet Silverado, модель 1976 року, відома як K20. Сорокарічний автомобіль має напрочуд гарний стан – відчувається робота реставраторів. Однак вражає не це. Там, де в звичайних пікапів кузов, у цього Сілверадо – друга кабіна, точнісінько така ж, як і спереду. Хоча поняття “перед” та “зад” тут відносні.

Також цікаво: Вантажівка проїхалась по голові байкера, не заподіявши шкоди (відео)

Друга, фальшива, кабіна майже не відрізняється від справжньої, з боків навіть стирчать хромовані дзеркала, є й склоочисники, а дівчина, що сидить у ній, знаходиться за кермом. Цікаво, магнітола в неї теж своя? І лише коли водій тисне на гальма, відкривається обман – фари засвічується червоним. Хоча хтось може подумати, що це головна оптика Silverado, у якого вселився диявол.

Також цікаво: Капот, що зірвався зі старої Camry, летить у лобове скло Cherokee (відео)