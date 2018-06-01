Смертельна небезпека пролетіла повз два автомобілі.

Від такої несподіванки на дорозі ніхто не застрахований. Єдина можливість уникнути раптової небезпеки – уважно слідкувати за дорогою та вчасно і правильно відреагувати. Саме так, як водій цього Jeep.

Двосторонній відеореєстратор зняв небезпечну пригоду, що трапилась на трасі поблизу Меномоні Фолз у штаті Вісконсін. Старенька Toyota Camry вже з перших кадрів викликає занепокоєння, якщо уважний глядач помітить припіднятий капот синього седана. За мить капот зривається та летить кілька сот метрів, ледь не зачепивши машину з відеореєстратором, а потім і позашляховик.

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Лише за щасливим збігом у цій пригоді обійшлось без постраждалих. Важко навіть уявити, що могло б трапитись, якби на місці Jeep їхала, наприклад, Tesla з увімкненим автопілотом…

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