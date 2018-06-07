Майже два кілометри водій кросовера проїхав задом-наперед. Дивним чином обійшлося без ДТП.

Відділ транспорту штату Огайо опублікував відеоролик, на якому водій білого кросовера довгий час їздить автострадою заднім ходом.

Пригода трапилась на трасі поблизу міста Коламбус у США. Водій білого позашляховика не втерпів стояти у заторі на шосе, виїхав з потоку і рушив на зворотній передачі через з’їзд та кілька перехресть. Проїхавши таким чином чималу відстань, водій врешті-решт зупинився на стоянці супермаркету.

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Хоча водій мав змогу розвернутись та продовжити рух у звичайний спосіб, увесь шлях він подолав, рухаючись кормою уперед. Чиновники транспортного відділу припустили, що в автомобіля були якісь проблеми з коробкою передач, та радять у таких випадках просто з’їхати на узбіччя та викликати допомогу.

На щастя, химерна поїздка завершилась без інцидентів. Що ж, одне можна сказати точно – цей водій вміє здавати назад!

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