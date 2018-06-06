Догнати важкий гусеничний транспорт не важко, а от зупинити – значно складніше.
Військовослужбовець Національної гвардії США викрав БТР М113 та поїхав на ньому у своїх справах спочатку трасою, а потім містом. Копи змогли затримати броньованого порушника лише після двогодинного переслідування.
Незвичайна гонитва трапилась у штаті Вірджинія, повідомляє CNN. Військовослужбовець Національної гвардії США з невідомих причин викрав гусеничний БТР M577 з бази Форт-Пікетт.
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Патрульні поліцейські помітили БТР на магістралі поблизу міста Річмонда та почали переслідування. І хоча максимальна швидкість бронетранспортера не така вже й висока – усього 65 км/год, зупинити 12-тонний гусенечний транспорт виявилось дуже непросто. Зробити це вдалось лише після того, як кілька машин підкріплення заблокували дорогу перед броньовиком.
Цікаво, що за увесь час гонитви БТР не пошкодив жодного автомобіля і взагалі не завдав ніяких збитків а ні іншому траспорту, а ні дорожній інфраструктурі.
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