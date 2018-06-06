Догнати важкий гусеничний транспорт не важко, а от зупинити – значно складніше.

Військовослужбовець Національної гвардії США викрав БТР М113 та поїхав на ньому у своїх справах спочатку трасою, а потім містом. Копи змогли затримати броньованого порушника лише після двогодинного переслідування.

Незвичайна гонитва трапилась у штаті Вірджинія, повідомляє CNN. Військовослужбовець Національної гвардії США з невідомих причин викрав гусеничний БТР M577 з бази Форт-Пікетт.

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Патрульні поліцейські помітили БТР на магістралі поблизу міста Річмонда та почали переслідування. І хоча максимальна швидкість бронетранспортера не така вже й висока – усього 65 км/год, зупинити 12-тонний гусенечний транспорт виявилось дуже непросто. Зробити це вдалось лише після того, як кілька машин підкріплення заблокували дорогу перед броньовиком.

Допис, поширений Bradley Fairfield (@blackbankmedia) 5 Чер 2018 р. о 6:42 PDT Порушника було зарештовано і зараз він перебуває під слідством, обставини події з’ясовуються. Однак, за попередньою інформацією, злочин скоїв 29-річний гвардієць Джошуа Філіп Ябут, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік має звання старшого лейтенанта національної гвардії, 11 років служби за плечима і досвід участі у військових операціях в Афганістані, де він служив у 2008-2009 роках.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk — Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) 6 червня 2018 р.

Цікаво, що за увесь час гонитви БТР не пошкодив жодного автомобіля і взагалі не завдав ніяких збитків а ні іншому траспорту, а ні дорожній інфраструктурі.

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