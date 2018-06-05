Погрітись біля двигуна люблять котики, іноді місце під капотом для своїх гнізд знаходять пташки, та знайти у своєму автомобілі такого "пасажира" – справжній кошмар!

Важко навіть уявити собі жах, котрий захопив власника автомобіля, коли він помітив у своїй машині змію. Пізніше з’ясувалось, що це була королівська кобра – один з найнебезпечніших плазунів на планеті.

Як повідомляє CNN, пригода трапилась у Китаї. Місцевий житель пішов до продуктової крамниці, залишивши автомобіль поблизу. Та коли повернувся з пакунками, помітив у салоні змію. Чоловік викликав поліцію, а копи підключили до небезпечної місії спеціальний загін SWAT.

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Коли спецслужби прибули на місце та почали операцію з видалення непроханої гості, отруйна рептилія, певно, налякалася та заповзла під панель приладів, ускладнивши й без того непросту задачу.

Однак врешті решт небезпечного плазуна таки дістали з мікроавтобуса. Розміри рептилії виявились досить страхітливими – королівська кобра мала довжину майже у три метри.

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