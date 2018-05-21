В результаті ДТП авто ефектно перевернулося, а з нього вискочили пасажир та водій.

Камера спостереження на вулиці Мазепи в Коломиї Івано-Франківської області записала ефектне ДТП, в якому, на щастя, обійшлося без жертв.

Автомобіль Fiat Doblo вирішив проскочити на жовтий сигнал світлофору, а водій Mercrdes-Benz також на жовтий вже виїхав на перехрестя. Прямо на перехресті сталося зіткнення. "Мерс" вдарив "Фіат" в бік, в результаті чого фургончик врізається в Mazda RX-8. Від удару Fiat перевертається та приземляється на дах. Не дивлячись на це, з пасажирського сидіння фургончика спритно виліз пасажир, а через декілька секунд – і водій "Фіату".

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Як виявилося, в ДТП ніхто серйозно не постраждав – потерпілі відмовились від госпіталізації.

Дивіться відео приголомшливого ДТП в Коломиї за участю трьох машин.