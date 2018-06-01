Це справжній суперкар з демократичним цінником.

Мешканцям США пощастило отримати новий Shelby Super Snake – найпотужніший з серійних “поні”.

Вперше представлений на відео, новий Super Snake використовує 5,0-літровий двигун V8, посилений масивним суперчарджером, що забезпечують спорткупе продуктивність у 710 к.с. Якщо цього видається замало – клієнти можуть замовити Super Snake з перепрошитою електронікою та кількома апгрейдами, що забезпечують потужність у 800 “коней”. Така вісімсотсильна версія моделі здатна прискорюватись від 0 до 96 км/год за 3,5 секунди.

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2018 Super Snake суттєво відрізняється від звичайних Mustang зовні, є кілька розбіжностей і всередині. “Супер Змій” має розширений кузов з новими бамперами та порогами, а також особливим спойлером і масивними 20-дюймовими легкосплавними дисками.

Базова вартість 2018 Shelby Mustang Super Snake становить $113 445 у США.

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