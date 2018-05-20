Кондиціонер - опція.

Nissan GT-R – один з небагатьох серійних автомобілів, здатних успішно змагатись проти дорогих суперкарів. Версія ж Nismo GT3 являє собою підготовану спеціально для треку модель зі ще більш вражаючими можливостями.

Спорткару цього року виповнюється 10 років. Це довгий час для одного покоління моделі, навіть такої довершеної, як GT-R. Тож доки спеціалісти Nissan працюють над наступником, їхні колеги з Nismo підготували для “вбивці Порше” свіжу трекову версію.

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Nissan GT-R Nismo GT3 вже доступний для замовлення. Спеціалісти спортивного підрозділу оптимізували розподіл ваги і центру мас автомобіля, поліпшивши керованість. Цього вдалось досягти, завдяки зміщенню 3,8-літрового V6 на 15 см нижче. Потужність агрегата – 543 к.с. та 637 Нм залишилась без змін.

Фото: Nissan GT-R Nismo GT3 / Nissan

Спеціалісти Nismo також “почаклували” над підвіскою автомобіля, збільшили жорсткість кузову на кручення, встановивши додаткові розпорки, а також замінили гальма більш продуктивними, котрі обіцяють мати “підвищену довговічність та надійність”.

Хоча GT-R Nismo GT3 є суто трековим автомобілем, у якості опції для нього пропонується кондиціонер. Nissan говорить, що ця опція буде корисною під час тривалих перегонів.

Мінімальна вартість Nissan GT-R Nismo GT3 становить $551 580, перші машини замовники зможуть отримати у січні наступного року.

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