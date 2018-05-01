Екологи у розпачі!

American Racing Headers – американська майстерня, що перетворила “овоч на колесах” на справжнього дрегового монстра, встановивши на Toyota Prius двигун SRT8 Hemi. А потім ще й модифікувала цей двигун для збільшення потужності.

Нік Філіппідес з ARH вирішив обладнати Prius 6,2-літровим двигуном V8 з великим нагнітачем Whipple. До цієї композиції додали шестиступінчату ручну трансмісію Tremec гоночне шасі, сертифіковане американською асоціацією NHRA.



Результатом цих операцій став божевільний Toyota PriuSRT8 потужністю 800 к.с. Однак Філіппідес заявляє, що з таким гарним двигуном і потужним компресором Whipple, автомобіль здатен продукувати більше 1000 к.с., після певних налаштувань. І American Racing Headers цілком можуть це зробити.

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