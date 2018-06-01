Наступне покоління VW Golf має з'явитись у 2019 році, а через рік покупці зможуть придбати заряджену версію Golf R, яка вразить технічними показниками.

Заряджений VW Golf отримає позначення R та буде комплектуватись 400-сильним двигуном і повним приводом. Такі шпигунські дані оприлюднили експерти британського видання Autoexpress.

Швидше за все, новий Volkswagen Golf R отримає 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун під капотом, повний привід та семиступінчасту коробку передач DSG.

В автомобілі буде застосована мікрогибридна технологія та система старт-стоп для економії палива.

Заряджений "Гольф" матиме більш виразний дизайн, аніж звичайна версія. Дизайнери британського видання Autoexpress намалювали рендер майбутньої новинки.

Окрім, VW Golf R, в модельній гамі марки будуть заряджені R інших моделей: кросоверів T-Roc R і Tiguan R.

Нагадаємо, що названа проблема з сертифікатами на VW Golf Sportwagen.