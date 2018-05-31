Офіційний імпортер Volkswagen в Україні частково відповів на запит "Авто 24" щодо проблем з сертифікацією 2800 автомобілів Sportwagen.

"На даний момент у нас є підстави вважати, що зі сторони компанії Імпортера "Порше Україна" могли бути порушені процедури в процесі отримання сертифікату для зазначеної кількості автомобілів, - говориться в повідомленні прес-служби компанії. - Наразі проводиться детальна обов’язкова перевірка.

Виявлені нами невідповідності в процесі отримання сертифікату не пов’язані з нормами викидів автомобілів, а стосуються інших технічних параметрів (в т.ч. підтвердження країни-виробника ременів безпеки). Ми виходимо з того, що автомобілі повністю відповідають нормам викидів EU5, за якими їх було сертифіковано в Україні. В ході процесу з’ясування фактів дані обставини будуть ще раз перевірятися разом із відповідними державними організаціями".

Разом з тим, імпортер не повідомив, чим загрожує дана проблема для власників VW Golf Sportwagen, сертифікати на які були оформленні з порушеннями.

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Водночас за словами начальника Головного сервісного центра МВД В’ячеслава Криклія в ефірі "Радио НВ", “згідно з законодавством, якщо авто не має чинного сертифіката відповідності, то його експлуатація забороняється".

"Порше Україна" повідомляє, що "у нас немає ніяких підстав вважати, що це має вплив на безпечність або здатність до експлуатації цих автомобілів. Ми знаходимося в процесі офіційної комунікації з відповідними державними установами.

При цьому повинно бути забезпечено дотримання всіх нормативних вимог, і, в той же час, всі наші сили спрямовані на пошук максимально сприятливого для клієнтів рішення. Як тільки у нас буде план щодо подальших дій, ми відразу про це повідомимо".

Наразі продажі VW Golf Sportwagen в Україні призупинено.

"Авто24" й надалі слідкуватиме за розгортанням подій щодо проблем з сертифікацією VW Golf Sportwagen.

Нагадаємо, що тисячі дизельних Volkswagen гниють посеред пустелі у США.