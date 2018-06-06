Це треба бачити!

Свого часу цей ЗіЛ 130 став справжнім фурором у мережі – умільці модифікували стару вантажівку, перетворивши самоскид на справжній гоночний хот-род.

Автомобіль обладнано 4,4-литровим V8 з парою турбін від BMW X5 M, що розвиває 600 кінських сил потужності. За інформацією topgir, Вантажівка має розгінну динаміку, що може зрівнятись з кращими спорткарами сучасності, прискорюючись до 100 км/год за 5 секунд.

Останнє відео на ютуб-каналі AcademeG доводить, що ЗіЛ дійсно здатен втерти носа сучасним спортивним автомобілям – принаймні, йому вдалось “обставити” Ford Mustang.