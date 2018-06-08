Усього за сім хвилин на цьому записі було викинуто на вітер кілька мільйонів доларів і знищено два десятки гарних машин.

Не важливо, скільки коштує твій суперкар і наскільки він технологічно досконалий, якщо бракує навичок. Підкорити одного дикого мустанга до снаги не кожному ковбою, а коли маєш справу з кількома сотнями гарячих скакунів, краще бути дуже обережним.

На цьому відео з каналу ExtremeSpace два десятки дорогих суперкарів перетворюються на металобрухт за лічені секунди. Кілька Mclaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi R8 та Nissan GT-R – немає жодної різниці передній, задній чи повний привід у автомобіля, 300 чи 700 кінських сил потужності, якщо водій – бевзь.

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А це свіже відео з каналу Слобода Тула. На ньому показана аварія, що трапилась 6 червня у місті Тула. Хлопець на Chevrolet Corvette без водійського посвідчення поспішав до гімназії на іспит, а приїхав у магазин ювелірних виробів. Юнак відбувся кількома синцями й подряпинами, а от іншому учаснику ДТП пощастило менше – водія Renault Fluence доставлено у лікарню.

Ось як хлопець прокоментував цю подію: “Так, я знаю, що це протизаконно [керувати авто без водійського посвідчення, прим. ред.], готовий заплатити штраф за це. Але я вчився на права, причому навіть встиг здати вже “автодром” і “теорію”. Залишалось тільки “місто”, і за нещасливим збігом іспит був призначений саме на 6 червня, відразу після іспиту з російської мови в гімназії ... Тепер буду здавати, як і шкільний, в інший день. Але обов'язково права отримаю! Дуже люблю їздити за кермом!”.

У словах молодика не помітно а ні жалю до постраждалого водія Рено, а ні каяття, та й вибачень не немає. Можливо, пізніше він стане одним з героїв наступної добірки про “епік фейли” власників суперкарів. Будьте обережні за кермом!

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