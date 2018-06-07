Грізному снігоболотоходу до снаги долати будь-яке бездоріжжя та форсувати водойми, та переїхати стару радянську чортопхайку він не зміг.

Днями в Україні проходив фестиваль MonsterСars UA, на якому український позашляховик Thor показав свої сили публіці. Однак демонстрація пройшла не за сценарієм.

Аби вразити публіку, на майданчик виставили старенький “Москвіч”, котрий мав переїхати монструозний Thor. Таке собі жертвоприношення богу грому й блискавки. За легендою організаторів, радянська таратайка була припаркована у недозволеному місці і Thor мав стати на захист справедливості.

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Однак реальність внесла певні корективи у сценарій і двобій закінчився з нічийним результатом. Всюдихід добряче понівичив “Москвіч”, однак переїхати його так і не зміг.

Нагадаємо, Thor – снігоболотохід, створений ентузіастами з Дніпра. Його творці планують налагодити дрібносерійне виробництво всюдихода і навіть склали йому ціну – $105 тисяч доларів. Більше про Thor та інші експонати фестивалю MonsterСars UA у відео нижче.

Фото: Facebook / MonsterСars UA

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