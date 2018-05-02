Снігоболотохід THOR - унікальний автомобіль, розроблений та створений українцями. Після дворічної модифікації та фінальної доробки всюдихід, здається, ніщо не в змозі зупинити.
У 2016 році ентузіасти з Дніпра представили всюдихід THOR. З того часу його творці проводили доробки і нещодавно представили, так би мовити, версію 2.0.
На YouTube-каналі Thor Official з'явилось відео з останніх показових заїздів оновленого українського всюдихода. Окрім більш довершеного зовнішнього вигляду, Тор отримав і технічні доробки. Михайло Кравець – один з авторів проекту, написав на своїй сторінці у Faceboоk: “Це був кайф! Те, на що здатне це диво техніки – важко було уявити”.
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Всюдихід здатен пересватись не лише складним суходолом, а й плавати. Як відзначає видання Тopgir, на сьогоднішній день THOR існує у двох ходових примірниках, але його вже встигли протестувати навіть за океаном.
Технічні характеристики THOR:
Колісна формула: 4х4
Споряджена маса: 2000 кг
Габарити: д/ш/в, 3600/2530/2570 мм
Колія: 1930 мм
Дорожній просвіт: 580 мм
Двигун: турбодизель 2,0 л 160 к.с. 350 Нм
Коробка передач: автоматична, 6-ступінчата
Ємність паливного бака: 100л
Витрата палива: 4 л/год
Кузов: композитний монокок на сталевій рамі
Кількість місць: 2/4/6
Рульове управління: важільне
Гальмівна система: гідравлічна дискова
Шини: 1640х640-24 безкамерні
Вантажопідйомність на щільних грунтах: 1000 кг
Вантажопідйомність на слабонесучих грунтах і на плаву: 600 кг
Максимальна швидкість: 68 км/год
Максимальна швидкість на воді: 7км/год
Мінімальна швидкість: 1 км/год
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