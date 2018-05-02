Снігоболотохід THOR - унікальний автомобіль, розроблений та створений українцями. Після дворічної модифікації та фінальної доробки всюдихід, здається, ніщо не в змозі зупинити.

У 2016 році ентузіасти з Дніпра представили всюдихід THOR. З того часу його творці проводили доробки і нещодавно представили, так би мовити, версію 2.0.

На YouTube-каналі Thor Official з'явилось відео з останніх показових заїздів оновленого українського всюдихода. Окрім більш довершеного зовнішнього вигляду, Тор отримав і технічні доробки. Михайло Кравець – один з авторів проекту, написав на своїй сторінці у Faceboоk: “Це був кайф! Те, на що здатне це диво техніки – важко було уявити”.

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Всюдихід здатен пересватись не лише складним суходолом, а й плавати. Як відзначає видання Тopgir, на сьогоднішній день THOR існує у двох ходових примірниках, але його вже встигли протестувати навіть за океаном.

Технічні характеристики THOR:

Колісна формула: 4х4

Споряджена маса: 2000 кг

Габарити: д/ш/в, 3600/2530/2570 мм

Колія: 1930 мм

Дорожній просвіт: 580 мм

Двигун: турбодизель 2,0 л 160 к.с. 350 Нм

Коробка передач: автоматична, 6-ступінчата

Ємність паливного бака: 100л

Витрата палива: 4 л/год

Кузов: композитний монокок на сталевій рамі

Кількість місць: 2/4/6

Рульове управління: важільне

Гальмівна система: гідравлічна дискова

Шини: 1640х640-24 безкамерні

Вантажопідйомність на щільних грунтах: 1000 кг

Вантажопідйомність на слабонесучих грунтах і на плаву: 600 кг

Максимальна швидкість: 68 км/год

Максимальна швидкість на воді: 7км/год

Мінімальна швидкість: 1 км/год

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