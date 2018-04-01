Low Sodium Roadster – спеціальний автомобіль, створений для швидкісних заїздів, що має на своєму рахунку 20 рекордів. Зараз він виставлений на продаж.

Автомобіль-рекордсмен для швидкісних заїздів виставлено на аукціон, де він буде проданий за найвищу запропоновану ціну. До завершення торгів залишилось 3 дні, а вартість поки що складає 8 тисяч доларів.

Болід, який його творці з Vintage Hammer Garage називають Low Sodium Roadster, виставлений на продаж на сайті Bring a Trailer під назвою 1927 Ford Land Speed Race Car. Основою для нього став родстер Ford 1927 року випуску.



У 2012 році автомобіль приєднався до так званого клубу “Bonneville 200 миль/год” після встановлення рекорду швидкості у 245.505 миль/год (395.101 км/год). Загалом на рахунку Low Sodium Roadster більше 20 рекордів швидкості, встановлених у період з 2005 по 2017 роки. Більшість з них були встановлені на висохлому озері Бонневіль, а також на сухому озері Ель-Міраж.

Автомобіль знаходиться у місті Вентура, в Каліфорнії. Нажаль, болід продається без двигуна та трансмісії, але решта обладнання – на місці.

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