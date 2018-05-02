Один з найвідоміших виробників гальмівних систем готує справжню революцію у своїй галузі. Гідравлічні гальма скоро стануть історією.

Директор Brembo Джованні Канавотто у інтерв’ю американському виданню Car and Driver розповів про майбутнє гальмівних систем на електрифікованих автомобілях.

“Електричні гальмівні системи стануть потужним трендом вже в наступному десятилітті”, – сказав Канавотто. “Дротові гальма (Brake-by-wire, електронна система управління гальмами) надають нам та автовиробникам більше простору для налаштувань. Протягом багатьох років ми вже застосовуємо такі системи у Формулі-1. У майбутньому в звичайних дорожніх автомобілях такі гальмівні системи дозволять підлаштовувати гальма під водія, роблячи відгук на педаль швидшим чи повільнішим, а саме гальмування м’якшим чи чіпкішим, так само як зараз можна налаштувати режими руху для підвіски чи рульового колеса”.

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Однією з причин, чому електричні гальма стануть важливою частиною майбутніх автомобілів, є те, що автовиробники планують електрифікувати не лише силові агрегати транспортних засобів, але й усі інші системи. “Більшість автовиробників висловлюють бажання замінити на електричні усі автомобільні системи, які тільки можна”, – додав Канавотто.

Та коли ж чекати появи електронних гальм на пасажирських автомобілях? Процес буде поступовим та не надто швидким – так само як від барабанних гальм автовиробники перейшли на дискові. Та поза сумнівом, що електричні гальмівні системи мають значні переваги, порівняно з гідравлічними – електричні сигнали швидші і точніші, тож епоха дискових гальм добігає свого кінця.

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