Тут є усе найкраще з концептів BMW та флагманських моделей німецької марки.

Virgin Hyperloop One є одним з трьох незалежних проектів швидкісної транспортної системи, що ведеться паралельно з SpaceX та НТТ. Запуск першого сполучення заплановано на 2021 рік у Дубаї. Днями Virgin презентувала свою капсулу майбутнім клієнтам.

На сьогоднішній день Virgin є лідером у перегонах з будівництва Hyperloop. Вже за три роки компанія обіцяє сполучити два мегаполіси Саудівської Аравії швидкісною магістраллю, пересуватись якою можна буде зі швидкістю у 386 км/год. На виставці у Дубаї компанія продемонструвала повномасштабну функціональну модель капсули з футуристичним салоном від BMW.

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Інтер’єр капсули Virgin Hyperloop One було створено спеціалістами BMW Designworks спільно з Virgin. Варто відзначити, що це перший фізичний, повномасштабний прототип гіперлупа, що був показаний широкій публіці і один з найгарніших з тих, що ми бачили до цього дня.

“З дизайном Virgin Hyperloop One ми хотіли створити новий візуальний вираз для нового способу громадського транспорту”, – зазначив шеф-дизайнер Designworks LA Йоханнес Лампела. Мета дизайнерів полягала в тому, аби створити комфортний простір без вікон та дверей.

Капсула облаштована шкіряними кріслами з регулюванням, підігрівом та охолодженням, сенсорними екранами, підсвіткою зі змінними кольорами та регулюванням яскравості.

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