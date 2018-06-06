І назвали свій електробайк К-750е.

У Вінницькому технічному коледжі пройшла виставка технічної творчості. Серед експонатів був мотоцикл “Дніпро К-750”, перетворений на електробайк.

Важкий радянський мотоцикл обладнали автомобільним електродвигуном та ходовим акумулятором від Nissan Leaf. Двигун – болгарського виробництва радянських часів має потужність у 6,5 кВт (8,84 к.с.). Усе електричне начиння заховали у люльку під сидіння. Творці електричного “Дніпра” кажуть, що запас ходу мотоцикла становить 40-50 км на одному заряді.

Максимальна швидкість – невідома, оскільки, за словами авторів проекту, “більше 60 км/год на ньому страшно їхати”. Зовні вінницький електричний мотоцикл майже не відрізняється від звичайного, навіть бензобак на місці, хоч і порожній.

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