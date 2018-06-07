На фестивалі "Ретрофест-2018" однією з найяскравіших стане автомобільна програма - авторетровернісаж та ралі "Від фортеці до фортеці". Які машини приїдуть в Кам'янець-Подільський?

Кожен автомобільний ретрофестиваль в Україні охоплює переважно свій регіон: “Леополіс” - захід країни, ХАРС - схід і південний схід, “Олександрія” з ДАРСом - центр і південь... І тільки київський OldCarLand і кам'янецький “Ретрофест” виявляються поза географічної прив'язки і зустрічають у себе автомобілі з різних областей.

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З OldCarLand`ом все зрозуміло - він проходить в столиці, а ось кам'янець-подільський форум у цьому плані дивує. Нинішній фестиваль покаже публіці не менше півсотні ретроавтомобілів, в тому числі кілька “нових”, і навіть таких, які раніше не вибиралися з місць свого проживання. Ми розповімо про деякі з них - тих, хто вже зареєструвався на сайті фестивалю

ЗІС-110 1946 року - надзвичайно рідкісний автомобіль, причому власник Ігор Лащенко з міста Дніпра відновив цей унікальний урядовий лімузин до ідеального, заводського стану.

“Сто десятих” було випущено трохи більше двох тисяч штук, в радянський період такі машини обслуговували в першу чергу керівників найвищого рангу, але при цьому працювали і в ... таксі.

Даний екземпляр також цікавий тим, що не дивлячись на вік, подорожує по країні своїм ходом, беручи участь в ралі ретроавтомобілів і приносячи задоволення власнику.

ГАЗ-67 1943 року - представник першого покоління вітчизняного позашляховиків, яких через війну збереглося зовсім-зовсім мало.

Цей автомобіль приїде на “Ретрофест” з Івано-Франківська, власник Володимир Гарбарук придбав його не стільки для милування, скільки для використання за прямим призначенням: 75-річна машина продовжує експлуатуватися! Більш того, автомобіль досі не зазнав серйозної реставрації, власник просто підтримує його на ходу.

Hanomag Sturm 1935 року - рідкісна сама по собі машина, оскільки була випущена тиражем в кілька тисяч. Про інші примірники цієї моделі в Україні нам нічого не відомо. Машина під керуванням Сергія Даценка і Михайла Савенко приїде з самого центру країни, з Олександрії, це її перший виїзд за межі регіону. А відновив німецький раритет справжній німець Ахім Дьобріх.

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Citroen 2 CV 1959 року - етапна машина для європейського автопрому, загальнодоступна за ціною і унікальна за конструкцією. Передній привід, двоциліндровий моторчик повітряного охолодження, несуче дно замість рами, хитромудра по простоті й ефективності підвіска коліс.

Але у випадку з “Ретрофестом” цінність 2CV в іншому, ця модель - справжній талісман фестивалю, тому її присутність в Кам'янці-Подільському обов'язкова. Привезе його Петро Аргат з Молдови - з Кишинева.

Крім того, на глядачів чекає зустріч з цілою когортою вітчизняних “Волг” кількох поколінь, в тому числі і добре збережених примірників, які раніше не показували широкому загалу.

Наприклад, подібну “Волгу" ГАЗ-24 в оригінальному стані привезе в Кам'янець-Подільський з Києва Павло Лозовенко. Звичайно ж, будуть на виставці і ралі справжні “Запорожці”, кілька “газиків”, чудова Toyota Corolla, пара Volvo 240, Packard 120 1936 року, Mercedes W126, маса інших машин, мотоцикли і навіть велосипеди.

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