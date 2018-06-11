Відеодоказ того, що шолом необхідний навіть байкерам на мопедах!

Пригода трапилась на Філіппінах. Чоловік потрапив під колеса вантажівки, та залишився цілим лише завдяки шолому.

Пощастило – скажуть одні. Розважливість – можуть відповісти інші. Насправді ж у цьому випадку чоловіка на скутері врятували обидві ці речі. На відеозаписі видно, що водій скутера намагався оминути вантажівку справа, та зачепившись за бордюр, впав прямо під колеса фури. Колеса у множині, оскільки на задній осі вантажівки встановлено парні колеса – саме цей фактор і послужив тим щасливим випадком, котрий допоміг байкеру вийти з пригоди цілим. А другий фактор – шолом, котрий, хоча й деформувався під час наїзду, вберіг голову свого власника.

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