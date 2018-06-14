Добре мати майстровитого тата, в якого є 3D-принтер.

Британський відео-блогер з “очманілими ручками” Колін Фьорз збудував для свого 5-річного сина “реактивний” скутер. Хлопчина у захваті!

Колін відомий своєю шаленою креативністю завдяки таким творінням, як джакузі BMW чи бойовий рікша. Цього разу у своїй домашній майстерні він модифікував самокат свого сина, обладнавши його пропелерним прискорювачем. Творіння британського “кулібіна” виявилось достатньо потужнім, аби п’ятирічний хлопчик міг їхати на ньому без допомоги ніг.

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Хоч малюк у захваті від таткового подарунку, комусь може здатись, що пропелерний самокат рухається не дуже швидко. Колін має відповідь для таких “хейтерів”: він обіцяє збудувати дорослу версію самокату зі справжньою автомобільною турбіною!

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