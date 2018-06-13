Корисна річ на випадок зомбі-апокаліпсису і не тільки.

Moto-Home є зареєстрованою маркою, хоча креативний байкер поки не планує налагоджувати виробництво таких багатоцільових мотоциклів. А єдиний збудований екземпляр послужить транспортом для затяжного пробігу.

Автором цього проекту є студент школи архітектури Університету Південної Каліфорнії на ім’я Джеремі Кармен. Це його дипломна робота. А поясненням до неї може бути усього одна картинка.

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Узявши за основу мотоцикл Honda СВ, Джеремі замінив на ньому маятник на подовжений. Передню вилку також було замінено на міцнішу від Honda CR500. Підрамник байка також посилили й встановили на нього спальний модуль. Розтягнутись на повний зріст у ньому навряд чи вдастся, однак відносно зручно вмоститись людина середнього росту може. Важить цей композитний “кокон” усього 16 кг. У підрамнику вдалось обладнати додаткові ніші для дрибного вантажу.

Після того, як Джеремі збере 5000 доларів, необхідних для легалізації його експериментального транспортного засобу, він планує вирушити у подорож Південною Америкою.

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