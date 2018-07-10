Для комфортних подорожей на довгі дистанції для 7-8 чоловік.

Сергій Атанасов “широко відомий у вузьких колах” український байкер, власник мото-майстерні, нещодавно прославився у Facebook завдяки своєму вражаючому позашляховику, котрий він перетворив на справжній круїзний лайнер для сухопутних подорожей.

Автомобіль збудовано на базі чотиридверного пікапа Ford F-250. Сергій вже встиг покататись на ньому не лише Україною, але й Європою. Власне, саме для цього автомобіль і було збудовано: “Усе було перероблено для комфортних поїздок Європою групою з 7-8 людей”, – говорить автор проекту і власник Сергій Атанасов. Користувачі соціальної мережі діляться фото ефектного помаранчевого автомобіля, поміченого у Києві, або й десь в Італії.



Це не перший автомобільний проект Сергія Атанасова – раніше у Києві засвітився білий пікап Chevrolet Silverado з тюнінгом, створений, як промо-кар ательє Hooligan Customs.

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