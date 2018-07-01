Легенда X Games, гонщик, шоумен і просто шалений зірвиголова Тревіс Пастрана повторив три найстрашніших стрибка славнозвісного каскадера, відомого як Evil Knievel. І все – за один день!

У шоу під назвою Evel Live Тревіс Пастрана виконав три надзвичайно небезпечних видовищних трюки на майже серійному Indian Scout FTR750, зробивши те, що не вдалось самому легендарному Нівелу.

Якщо вам не знайоме ім’я Evel Knievel – подивіться, наприклад, ось це відео, на якому легендарний мото-каскадер перестрибує через Гранд Каньйон. Роберт Крейг “Івел” Нівел здобув популярність і славу, як не дивно, після двох невдалих трюків. Перший з них – стрибок через фонтани казино “Палац Цезаря” в Лас-Вегасі у 1968 році. Хоча Нівел перелетів через фонтани, при приземленні він отримав серйозні травми, впавши з мотоцикла, в результаті чого пролежав у комі 29 днів. Другий – сумнозвісний стрибок через каньйон річки Снейк, який пройшов невдало через дефект парашута. Однак на рахунку Нівела і безліч вдалих стрибків: через 50 автомобілів в Лос-Анджелесі, через 13 вантажівок у Канаді, через 14 автобусів в Огайо і багато інших. Всього за свою кар'єру в результаті численних падінь, за деякими даними, він зламав близько 40 кісток, отримавши в цілому 433 переломи.



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Пастрана спочатку виконав стрибок через 52 автомобілі, подолавши у повітрі відстань у 36,5 метрів. Нівел у 1973-му перелетів через 50.

Далі каскадер виконав видовищний стрибок через 16 автобусів Greyhound. У Нівела їх було 14.

Нарешті Пастрана виконав той самий стрибок через фонтани біля казино “Палац Цезаря”, котрий не вдався Нівелу і на 29 днів відправив його у кому. Перед каскадером стояла задача пролетіти 43 метри.

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