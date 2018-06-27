Завал з автомобілів маршали розгрібали протягом двох годин.

Минулими вихідними у Португалії проходив черговий етап чемпіонату WTCC. На першому ж колі перегонів пілоти Роб Хафф і Мехді Беннані на Volkswagen Golf влаштували масову аварію, зупинивши гонку.

Португальський етап World Touring Car Cup 2018 проводився на трасі, прокладеній вулицями міста Віла-Реал. Тісні вулиці міста сильно ускладнюють задачу пілотів, майже унеможливлюючи обгони на прямих. Партнери по команді Sebastian Loeb Racing – Роб Хафф і Мехді Беннані вирішили повністю відрізати інших гонщиків від шансу на перемогу, заблокувавши трасу своїми Volkswagen Golf GTI від самого старту.

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Два боліди йшли настільки близько, що їхні кузови торкались один одного, аж поки у третьому повороті їхній блок не порушився, коли Беннані штурхнув Golf GTI свого напарника у заднє колесо, в результаті чого той вдарився об бар'єр і рикошетом відскочив на середину треку. Усі автомобілі, що їхали за ними, потрапили у пастку і також зіткнулись з двома Фольксвагенами та між собою.

Усього у аварії опинилось 27 автомобілів, один з котрих навіть загорівся – це був YMR Hyundai i30N Теда Бйорка. На щастя ніхто з пілотів серйозних травм не отримав. Однак гонка була негайно зупинена і маршалам знадобилось більше двох годин, аби розібрати завал з понівечиних автомобілів.

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