Подія трапилась 17 червня – у міжнародний у День Батька.

Аварії у автоспорті – річ звична, та від того не менш жахлива. А у серії NASCAR катастрофи трапляються чи не кожну гонку. От і цього разу усе могло закінчитись бідою, якби не батьківська любов.

Майкл Джонс виступає в перегонах NASCAR Whelen – це молодша серія, з котрої талановиті пілоти можуть потрапити в старшу серію NASCAR. Під час чергових заїздів у день Батька, Майкл збирався здобути перемогу, аби порадувати свого “старого”. Та замість цього, втрапив у халепу.

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Його автомобіль, після зіткнення з іншим, а потім і з огорожею, загорівся. Полум’я щомиті могло перекинутись з моторного відсіку на салон, а гонщик ніяк не міг покинути своє крісло і вибратись з машини.

Бітько не зміг спостерігати за безрезультатними спробами евакуації з трибуни і раніше за рятувальників нагодився на трек, нехтуючи власною безпекою, аби допомогти сину. Після того, як чоловік витяг палаючої з машини хлопця, він спробував повернутись у кабіну, аби увімкнути систему пожежогасіння, однак жар вже був нестерпним і гасити авто довелось пожежникам. Щось нам підказує, що у наступний День Батька простою листівкою з привітаннями Майкл не відбудеться.

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