Ні, пригода трапилась не в Росії.

Автомобілі часто стають об’єктом уваги тварин. Деякі облаштовують собі гніздечко під капотом, інші пробираються у салон, а ось цей косолапий, здається, вирішив покататись на Subaru Outback.

Ursus americanus чи інакше кажучи американський чорний ведмідь, уподобав припаркований на стоянці поблизу озера Тахо у Каліфорнії, Subaru Outback і якимось чином потрапив усередину. Як це сталось – невідомо. Та коли на виклик переляканого власника прибув помічник місцевого шерифа, виявилось, що двері автомобіля зачинені. Певно дика тварина й сама перелякалась, коли не змогла вибратись з пастки і пошкодила механізми відкриття дверей. Так чи інакше, аби визволити ведмедя та звільнити автомобіль, копу довелось розбити шибку. Після цього ведмідь покинув салон автівки та втік у ліс. Цікаво, чи передбачено страховою угодою власника Subaru Outback такий випадок?

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