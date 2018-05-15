Для французьких туристів африканське сафарі ледь не закінчилось трагедією – доки вони милувались краєвидом, двійко гепардів відкрило на них полювання.

Просто не варто забувати, що гепард – найшвидша тварина на планеті, яка разганяється до 100 км/год за дві секунди. Особливо, знаходячись в Африці.

У Сафарі-парку гепарди – на своїй території. А відвідувачі у своїх залізних клітках – тобто машинах, можуть роздивлятися тварин крізь скло. Усім туристам суворо наказують не покидати свох автівок, під час прогулянки у жодному разі. Однак французька сім'я з трьох дорослих і двох дітей порушила цю заборону мінімум двічі, що засвідчили інші туристи.

Також цікаво: Дівчина хотіла бути красунею, а стала посміховиськом (відео)

Зухвалі французи ледь не поплатились за свою нахабність та можливість зробити кілька крутих селфі. Люди полишили салон автомобіля та згурбились на галявині, хоча бачили поблизу гепардів. Однак туристам здалося, що звірі були досить далеко і можна безпечно вийти з машини. Та якщо їжа сама йде тобі до пащі, хіба ж можна втриматись? Усього мить і мирно відпочиваючі люди опинились у оточенні тварин. Лише диво вберегло туристів від трагедії. Ухопивши малюків люди кинулись до машини і змогли врятуватись. Судити, наскільки страшною була ситуація, можна хоча б з того, як перелякано репетували люди у автомобілі, з якого велась з’йомка цього відео.

Також цікаво: З вантажівки на дорогу висипалось $800 000