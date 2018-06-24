На під'їзді до дорожніх камер платній автодорозі цей автомобіль ховає свій номерний знак.

Очевидці упіймали в кадр сімейний мікроавтобус Chrysler Pacifica зі справжньою шпигунською системою приховування номерів.

Як повідомляє видання Motor1, причиною для таких маніпуляцій могло стати небажання водія мінівена сплачувати за проїзд платною автодорогою. Уздовж магістралі встановлено камери, котрі фіксують номерні знаки проїжджаючих автомобілів, власники котрих згодом отримують рахунок за користування дорогою. У більшості випадків. Іноді ж трапляються такі хитрі водії як цей, що не бажають платити.

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Схема обману проста: помітивши попереду опори з камерами, водій мінівена натискає секретну кнопку, після чого номерний знак автомобіля ховається під чорною кришкою. Минувши дорожні камери, водій знову тисне кнопку і номерний знак знову видно.

Пара, що зняла це відео – Семмі і Майте Салінас, відправили запис телеканалу CBS4 у Майамі, а потім ще й поліцію. Їх справедливо обурило таке шахрайство, адже “Це не справедливо. Ми всі повинні платити, а він ні?”. Побачивши відео, патрульний поліцейський Джо Санчес зауважив: “Ого! Неймовірно. Вони стають дуже творчими”, – маючи на увазі шахраїв.

Цікаво, що такий шпигунсько-шахрайський механізм легко знайти та придбати через інтернет. При цьому штраф за приховування номерного знака у Флориді становить 179 доларів.

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