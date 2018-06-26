Уся ця метушня – зовсім не через нового чемпіона Pikes Peak Volkswagen I.D. R.

Те, що з лимонів, та інших фруктів, що містять кислоту, можна видобувати енергію, знають усі, хто не прогулювавфізику у школі. “Лимонною батарейкою” можна живити лампочку, та що буде, якщо послідовно з’єднати більше тисячі лимонів?

Навіщо автор відео кілька разів згадує про VW I.D. R? Скоріш за все для привернення уваги і до офіційного рекорду та творців електрокара він навряд чи має відношення. Однак сам експеримент, точніше кілька, демонструють чудову винахідливість та вправність автора відео-блогу.

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