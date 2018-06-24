Ромен Дюма зробив це!

Електричний болід Volkswagen I.D. R з Роменом Дюма за кермом встановив новий рекорд “Гонки у хмарах” Pikes Peak для електрокарів, піднявшись на вершину гори за 7:57.148.

24 червня на схилах гори Пайкс-Пік у США пройшли перегони Pikes Peak International Hill Climb 2018. Спеціально створений для цієї гонки 680-сильний електрокар та його талановитий пілот принесли компанії Volkswagen одразу кілька значних перемог. По-перше, Ромен Дюма перевершив минулий рекорд для електрокарів.

По-друге – час проходження траси став новим абсолютним рекордом (минулий був поставлений Себастьєном Льобом у 2013 році на Peugeot 208 T16 – 8:13,878). Окрім того, I.D. R став першим автомобілем, котрому вдалось “вийти” з 8 хвилин.

Також цікаво: Бліц-тест нового Volvo XC40 D4

Ромен Дюма підкорив трасу довжиною 19,99 км з 156 поворотами, фінішувавши на висоті 4301 метр над рівнем моря. Для пілота це четверта перемога в абсолютному заліку Pikes Peak.

Фото: Volkswagen I.D. R на Pikes Peak International Hill Climb 2018 / Drew Phillips, Autoblog

Ще одну перемогу у скарбничку Volkswagen додав Різ Міллєн – пілот, що встановив минулий рекорд траси для електрокарів. Цього року він був за кермом Bentley Bentayga, котрий приймав участь у змаганнях в класі серійних кросоверів і позашляховиків. Bentayga подолав трасу за 10:49.9, побивши минулий рекорд у 12:35.61, котрий утримував Range Rover Sport.

Також цікаво: Toyota Century 2019: імператорський екіпаж