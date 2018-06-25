Цю машину ви не отримаєте ні за які гроші.

Ультра-розкішний седан Toyota Century у третьому поколінні відмовляється від V12 на користь гібрида з V8. Після 21 року на конвеєрі модель нарешті отримала усе, що має бути в сучасного люксового автомобіля. Незмінними лишились лише ексклюзивність моделі та заборона на її експорт.

Вперше Toyota Century була представлена у 1967 році. Тоді автомобіль призначався виключно для імператора Японії та його двору. Виробництво моделі тривало протягом 30 років. Наступне покоління Century вже могли придбати і прості японці, однак навіть маючи товстий гаманець, зробити це могли далеко не усі охочі, оскільки автомобіль, фактично, виготовлявся вручну на заводі Хіґаші-Фудзі і щомісяця міг випускати не більше 50 машин. Модель другого покоління випускали протягом 21 року. Днями Тойота представила свій новий “флагман не для всіх” – третє покоління Toyota Century.

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Фото: 2019 Toyota Century / Toyota

Хоча Century – седан, правильніше буде називати його лімузином. Єдине, чого йому бракує у цій якості, так це перегородки, котра б розмежовувала салон автомобіля на шоферську та пасажирську зони. Модель ділить платформу з Lexus LS, але вийшла трохи довшою, хоч відстань між осями у Century дещо менша. За габаритами новинка перевершує довгобазні Mercedes S-Class та BMW 7 серії, маючи 5335 мм довжини і колісну базу у 3088 мм.

Навряд чи власників Toyota Century будь-коли цікавила проблема витрати пального, однак у нового покоління моделі силова установка – гібридна. Як і платформу, її запозичили у Lexus LS 600h. А це означає, що під капотом седана працюватиме 5-літровий V8 потужністю у 375 к.с., а електромотор, розміщений ззаду, додаватиме ще 221 к.с. піднімаючи планку продуктивності до 431 “сили” (значення не додаються). На відміну від флагмана Лексус, імператорська Toyota – задньопривідна. Підвіска – пневматична, електронно-контрольована. Шини – створені спеціально для Century.

Фото: Інтер’єр нової Toyota Century / Toyota

У новій Century не надто багато змін для шофера та його напарника – кокпіт позбавлено багатьої сучасних речей, він виглядає привітом з початку двотисячних. Дисплей мультимедійної системи, наприклад, не сенсорний, а сама вона програє компакт-диски. Про те, що від початку тисячоліття минуло два десятки років нагадує хіба що електронна панель приладів. Водієві доступно кілька сучасних електронних помічників, як то моніторинг сліпих зон чи парк-ассіст, але про їх наявність знатиме лише він.

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Автомобіль немов втілює саме поняття “стримана розкіш”, його власник не з тих, хто любить хизуватись своїм статусом чи статками. На задньому ж ряду сидінь власник автмообіля може дозволити собі трохи більше розкоші. Але у приватній обстановці. Тут на нього чекають комфортні крісла з обігрівом, охолодженням і масажем, обтягнуті спеціальною тканиною з натуральної шерсті. За бажанням клієнта обивка може бути й шкіряною. Шумоізоляція найвищого рівня забезпечує можливість створити у салоні автомобіля власну атмосферу, наприклад, для прослуховування музики чере 12-канальну аудіо-систему з 20 динаміками, або перегляду відео на 11,6-дюймовому екрані. Доповнює фізичну шумоізоляцію електронна система подавлення шумів. Зробити поїздку ще більш затишною та комфортною допоможуть фіранки на вікнах та клімат контроль. Усіма названими функціями можна керувати з сенсорного пульту, вбудованого у підлокітник між задніми кріслами.

Фото: Салон Toyota Century третього покоління / Toyota

Прес-реліз Toyota повідомляє про те, що дизайнери фірми не один рік присвятили тому, аби створити образ сучасної класики. Не обійшлось тут і без суто японських прийомчиків. Наприклад, малюнок решітки радіатора являє собою візерунок з числених символів нескінченості, розбитих на квадрати, котрі, у свою чергу, представляють “гармонію, процвітання і розквіт успіху”.

Фото: 2019 Toyota Century / Toyota

Дерев’яні вставки у салоні мають обробку поверхні, “як в епоху Хейан”, тобто тисячу років тому. Фарбується кузов 6 шарами чорної фарби, що зветься “Камуї”, потім вкривається прозорим лаком, з краплею чорної ж фарби. Після цього кузов тричі піддається мокрій шліфовці і лише після цього полірується вручну. Тойота стверджує, що у результаті кузов виглядає так, мов пофарбований рояльним лаком. Компанія пропонує ще три кольори для Century, але у жодному з них не використовується “металік”. Ще один важливий елемент дизайну – логотип Toyota Century. Кожного золотого фенікса-дракона майстер створює протягом 6 тижнів!

Цікаво, що вартість Toyota Century – не захмарна: у Японії новий лімузин коштуватиме 19,6 млн ієн, чи близько 178 тисяч доларів. Це на 27 тисяч дорожче за Mercedes-Benz S 560, однак значно дешевше за Rolls-Royce Phantom.

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