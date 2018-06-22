Одразу ж після появи нового покоління купеподібного седану Mercedes-Benz CLS в Україні журналісти "Авто24" першими протестували новинку вітчизняними дорогами.

Нове покоління Мерседес-Бенц CLS було представлено в Женеві навесні цього року, а на початку літа модель стала доступною й українським споживачам.

Головні відмінності третього покоління Mercedes-Benz CLS 2019 (позначення кузова С257) – дизайн у новому стилі штутгартської марки, стартер-генератор та новий двигун.

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Трикутні передні фари та задні ліхтарі, спадаюча лінія даху, заокруглений багажник, спортивна решітка радіатора – за цими ознаками можна безпомилково впізнати новий CLS 2019.

В салоні – два величезних дисплеї, як на новому Mercedes-Benz Е-Клас. На другому ряду сидінь скошений дах трохи зменшує простір, однак навіть пасажиру зростом 180 см зручно, голова не впирається в оббивку. Під передніми сидіннями невеличкий проміжок з підлогою, тому ступні ніг неможливо просунути під сидіння. Зате на передніх сидіннях пасажир та навіть водій можуть повністю розпрямити кінцівки (водій, звісно, ж лише ліву ногу – права керує педалями).

Автомобіль оснащено повністю новим бензиновим шестициліндровим двигуном об’ємом 3,0 л потужністю 367 к.с., 9-ступеневою АКП та повним приводом 4MATIC. Такий силовий агрегат не лише легко розганяє машину до першої сотні за 4,9 секунди, але й дозволяє прискорюватися практично з будь-якої швидкості, без турбоям чи затримок.

Втім, цьому феномену є ще одне пояснення – стартер-генератор EQ Boost. В новому Mercedes-Benz CLS немає традиційного стартера – його замінює електродвигун, який виконує кілька функцій. Він спочатку обертає колінвал, а потім подається напруга на свічки запалювання. Таким чином старт ДВС відбувається практично непомітно – без вібрацій та звуків. Через відмінну звукоізоляцію здається навіть, що машина стартувала на електродвигуні. Однак це не так. Особливо комфортно ця система працює в системі "старт-стоп", коли двигун вимикається на світлофорах та запускається перед початком руху авто.

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При гальмуванні стартер-генератор віддає електроенергію в акумулятор. А от при різких прискореннях він допомагає бензиновому двигуну розкручуватись з самого початку, додає йому ще 22 кінських сили. Таким чином автомобіль стрімко набирає швидкості в будь-який момент, незважаючи на початкові оберти ДВС.

Новий двигун вражає економічністю. Розігнавшись до 200 км/год, ми перевірили моментальну витрату палива – вона коливалась в межах 12-16 літрів на 100 км. А оберти двигуна на такій швидкості залишались на рівні 3000 об/хв., коробка вибрала 8-му передачу з дев’яти. Така поведінка двигуна зрозуміла – найбільший крутний момент у 400 Нм мотор віддає в діапазоні обертів від 1600 до 4000. За активної їзди загальна витрата палива на маршруті у 250 км в змішаному режимі (траса, максимальна швидкість, місто з заторами, села) сягала 11 л на 100 км.

Ще одна система допомогла нам зберігати комфорт для пасажирів на далеко неідеальних українських дорогах: режими трансмісії Eco, Comfort, Sport, Sport+ та Individual. На перелатаних дорогах найкраще сприймалась підвіска з "Комфорту", а от динаміки та чіткості керма хотілося зі "Спорту". Тому в режимі Individual ми налаштували саме такі показники й визнали їх найкращими для дороги Київ-Чернігів- Корюківка, якою й проходив тест-драйв.

Тестовий екземпляр був оснащений AMG-пакетом, який окрім іншого бампера має спеціальні 19-дюймові диски та занижену підвіску. Наша версія мала адаптивні амортизатори DYNAMIC BODY CONTROL, хоча існує також варіант з пневматичною підвіскою. В такому виконанні Mercedes-Benz CLS продемонстрував відмінну плавність ходу та комфорт.

Однак великі колісні диски з низькопрофільною гумою довелось берегти. Адже на значних ямах підвіску все-таки пробивало, а звук від удару був не дуже милозвучний. Особливо як для автомобіля вартістю більше 100 тисяч євро.

А от на гладкій дорозі новий CLS дарує справжнє задоволення від керування. Він відмінно тримає дорогу, моментально реагує на порух керма та готовий в будь-яку мить прискоритись – ідеальне авто для далеких подорожей гарними дорогами, наприклад, Європою.

Нагадаємо, що в Україні вироблятимуть частинку Mercedes S-класу наступного покоління.