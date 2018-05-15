Компанія "Бадер Україна" на Львівщині буде виготовляти обивку шкіряних сидінь для автомобілів Mercedes-Benz.

Про це повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис, зазначає прес-служба Львівської обладміністрації. За його словами, у квітні 2018 року материнська компанія "Бадер" підписала угоду з Daimler AG щодо пошиття шкіряних чохлів для сидінь моделей Mercedes-Maybach та Mercedes-Benz S-classe, які будуть у продажі на світових ринках у січні 2020 року. Ці вироби будуть шитись на львівському заводі компанії.

Згідно інформації, працівники компанії "Бадер Україна" щоденно шитимуть 200 комплектів салонів до цих автомобілів вже з 2019 року.

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Новий контракт призведе до збільшення робочих місць на підприємстві. Так, на додачу до 3800 працівників на двох підрозділах у м. Городок та с. Кожичі, поблизу Львова, кількість робочих місць до кінця поточного року збільшиться приймні на півтисячі. А у 2019 році компанія планує збільшити кількість робочих місць до 5500.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz нещодавно оновив версію Pullman.