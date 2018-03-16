Лімузин такий довгий, що з заднього сидіння споглядають за дорогою за допомогою картинки з відеокамери.

Подовжений варіант Mercedes-Benz S-Класу в розкішній версії Maybach з назвою Pullman оновився та отримав версію 650. Повна його назва – 2019 Mercedes-Maybach S650 Pullman.

Серед головних змін S650 Pullman – нова решітка радіатора, яка створена у стилі "пишного британського костюма", новий двигун та ще більш розкішний салон.

Довжина найдовшого "Мерседеса" - 6,5 м. Це на метр довше, ніж звичайний S-Клас.

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У Pullman S650 під капотом двигун V12 з двома турбінами, який видає потужність 621 к.с. Це майже на 100 "конячок" більше, ніж у версії S600 Pullman. Розгін до сотні займає 6,5 секунди.

Тепер клієнти можуть замовити 2019 Mercedes-Maybach S650 Pullman в двокольоровому виконанні кузова, як на новому Mercedes-Maybach S-Class. Варіантів обладнання салону набагато більше.

Салон Mercedes-Maybach S650 Pullman вражає розкішшю.

До речі, Mercedes-Benz Pullman 1937 року розпиляли і здали в металобрухт

Цікава деталь: у нового "Пульмана" встановлено відекамеру, яка "дивиться" вперед. Картинка з неї передається на планшет пасажира другого ряду.

Вартість автомобіля - близько півмільйона євро. Звичайно, майбутній власник зможе її збільшувати, коли буде замовляти додаткові опції для свого авто.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz A-Клас буде розмовляти з водієм.