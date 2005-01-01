Найменший Mercedes суттєво змінився зовні та отримав масу технічних оновлень. Серед них – "розумна" мультимедійна система зі штучним інтелектом.

Компанія Daimler AG офіційно представила свою наймолодшу модель Mercedes-Benz A-Клас на презентації в Амстердамі. Вона вразила технічними новинками та інноваціями.

Ознайомившись з усіма можливостями найменшого представника з трипроменевою зіркою на капоті, здається, що мова йде про флагманський S-клас. Справді, деякого набору обладнання, яке присутнє в А-класі, нема у найбільшому й найдорожчому "Мерсі".

Наприклад, власник малого А-класу може зайти в авто та з легкістю сказати – "Хей, Мерседес". І на цей "пароль" авто відізветься, почне з людиною діалог. Скажеш йому "мені холодно" - виставить більшу температуру клімат-контролю. Скажеш – "включи Люкс-ФМ" - і в динаміках вже голос улюблених ведучих. А от у S-класі так не пофамільянічаєш. Адже він не знає, хто до нього говорить – власник чи водій.

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Як і у найновіших старших моделей, замість панелі приладів у нового Mercedes-Benz A-Клас – довжелезний планшет. Його розмір залежить від комплектації, але варіанту зі стрілками нема. Зовсім. Якщо так за ними скучив, можеш вибрати один з варіантів дизайну "планшету".

Загалом, оформлення салону свідчить – перед нами не лише справжній, преміальний Mercedes-Benz, але й безперечний представник 21 століття. Високоякісне оздоблення, підсвітка (64 варіанти!) салону, мінімум кнопок та перемикачів – усе сенсорне. Перед водієм – проекційний екран прямісінько на лобове скло. При цьому фірмовий стиль Mercedes-Benz відчувається у кожній деталі.

Технічно новий Mercedes-Benz A-Клас також повністю новий. Схожі лише назви вузлів: спереду підвіска Мак-Ферсон, ззаду (в залежності від двигуна під капотом) – балка або багатоважільна незалежна. Варіантів підвіски три, одна з них – з адаптивними амортизаторами.

Розміри нового Mercedes-Benz A-Класу з позначенням кузова W177 виросли за всіма параметрами – довжина аж на 12 см, база – на 3 см. Модель стала вищою та ширшою, збільшився об’єм багажника. Відповідно, місця в салоні стало помітно більше, а сидіння тепер набагато комфортніші.

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Двигуни повністю нові. Найменший – нетиповий для Mercedes-Benz – бензиновий об’ємом всього 1,33 л. Він, як і дизель, розроблений разом з колегами з Renault. Потужність у нього не маленька – 163 к.с, а задля економії він здатен вимикати два циліндра. Дволітровий мотор "свій", він розвиватиме 224 "конячки". А от дизель не вражає потужністю – всього 113 "коней" з 1,4 літра. Коробки передач – 6-ступчата "механіка" на базовій версії та 7-швидкісний преселективний "робот" чи відомий за іншими моделями "автомат".

Цікаво, що найменший "Мерседес" може бути замовлений з повним приводом з електромеханічною муфтою.

Виробництво нового Mercedes-Benz A-Класу налагодять по всьому світі – у Німеччині, Угорщині, Фінляндії, Мексиці та Китаї. В Україні машини з’являться влітку цього року.

Офіційна прем’єра "для людей" відбудеться на автосалоні у Женеві 8 березня.

Нагадаємо, чим запам’ятався нам Mercedes-Benz S-Класу.