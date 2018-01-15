Официальная презентация нового Mercedes-Benz G-Class состоялась во время Детройтского автосалона. Там же были оглашены и цены.

Новинка сохранила концепцию своего предшественника, но некоторые элементы дизайна все же были переработаны. G-Class прибавил в размерах: его длина составляет 4715 мм, а ширина 1881 мм.

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Интерьер нового внедорожника от Mercedes-Benz выполнен в духе флагманского седана марки. Изначально предлагается аналоговая приборная панель, а за доплату можно установить 12,3-дюймовый цифровой приборный блок, который неплохо смотрится рядом с 12,3-дюймовым дисплеем медиасистемы.



В базовом оснащении – подогрев сидений, семь динамиков аудиосистемы и много других мелочей. За доплату будет доступна потрясающая аудиосистема Burmester с 16 динамиками. Также в списке опций кожаная обивка салона и пакет Active Multicontour Seat, подразумевающий функции обогрева, вентиляции и массажа для передних кресел.

Одно из самых существенных технических изменений кроется в передней подвеске. Вместо привычного неразрезного моста установлена обычная независимая подвеска. Раму сохранили, но выполнили ее из алюминиевого сплава, благодаря чему удалось облегчить внедорожник на 170 кг.

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Силовая установка пока одна. Состоит она из четырехлитрового V8 с отдачей 422 л.с. и 9-ступенчатого автомата. Привод полный, все три дифференциала имеют возможность блокировки. Старт продаж намечен на начало лета 2018 года. Минимальная цена для рынка Германии - 107 040 евро.