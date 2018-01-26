Новый Mercedes-Benz A-Class обещают рассекретить на закрытом показе в Амсетрдаме уже на следующей неделе, хотя официальная мировая презентация запланирована в рамках Женевского автосалона, который состоится в начале марта.

Чтоб подогреть интерес к новому Mercedes-Benz A-Class компания распространила в Сети тизерные фото передней части автомобиля. Фотографии салона были показаны раньше.

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Новый Mercedes-Benz A-Class будет построен на платформе MFA. Производитель уже подтвердил информацию о выпуске заряженных версий A35 и A45. Первая будет обладать мощностью около 300 л.с., а технические характеристики второй пока держатся в строжайшем секрете.