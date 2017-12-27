У Росії в одного з автомобільних колекціонерів був вкрадений раритетний Mercedes-Benz Pullman 1937 року випуску. Зловмисники розрізали автомобіль на частини і здали в металобрухт, "заробивши" таким чином близько 300 доларів.

Колекціонер зберігав свої автомобілі в звичайних гаражах. Одного разу, почувши шум біля одного з них, він поспішив з'ясувати, що там відбувається. Виявляється, кілька хлопців розбирали "Запорожець", що стояв на вулиці.

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Колекціонер з'ясував, що вони хочуть його розпиляти на металобрухт, і спробував домовитися з ними про купівлю останків "Запорожця". Але хлопці повідомили йому про те, що вони зовсім недавно розпиляли на металобрухт старовинний Mercedes, який стояв у сусідньому гаражі. Колекціонер зрозумів, що мова йде про його колекційний Mercedes-Benz Pullman 1937 року. Домовився зустрітися з хлопцями наступного дня для передачі грошей за "Запорожець", а сам написав заяву в поліцію. Зловмисників схопили.

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Далі події розвивалися ще цікавіше. Виявляється, що хлопців, які вміють розрізати автомобілі болгаркою, найняв сусід колекціонера для того, щоб помститися йому за знесення гаража. Зараз справу розглядає Вахітовский суд міста Казань. Але яким би не був вердикт, він навряд чи задовольнить колекціонера. Вартість знищеного автомобіля становила, за оцінками експертів, близько 20 тис. доларів. А за словами самого колекціонера його ціна близько 1,5 млн. євро.