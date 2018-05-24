З усіма своїми 429 конями.

З новим седаном Mercedes-AMG E53 тепер повністю укомплектована: у кожного типу кузову E-класу вже є гаряча версія від AMG.

2019 Mercedes-AMG E53 седан оснащується тим же 3-літровим турбованим двигуном, що встановлюється на CLS53 та E53 кабріолет і купе. Агрегат поєднується з 48-вольтовою батареєю з стартер-генератором, що утворює схему “м’якого гібрида”, котрий допомагає вирівняти криву обертів, позбавляє двигунт “турбо-ями”. Силова установка седана генерує 429 кінських сил потужності, котра спрямовується на усі чотири колеса через дев'ятиступінчату автоматичну коробки передач.

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Прискорення до 100 км/год займає у седана E53 4,4 секунди. Стільки ж потрібно для розгону кабріолету і лише на одну десяту менше – Е-купе. максимальна швидкість седана обмежена електронікою на відмітці 210 км/год.

Mercedes-AMG E53 прибуде до дилерів наприкінці цього року разом з купе і кабріолетом E-класу, а також CLS. Вартість поки не оголошена.

Фото: 2019 Mercedes-AMG E53 / Daimler

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