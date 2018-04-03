А ще 20-метрову яхту з оплаченим на 5 років причалом, річний абонемент на щотижневе відвідування першокласного ресторану і дещо просто неймовірне!

Продати квартиру – справа непроста. Продати елітну нерухомість – ще важче. Часом такі лоти “висять” роками. Та один багатій, здається, придумав непоганий спосіб швидко позбутись кількох дорогих речей одразу. Щоправда ціна за “набір олігарха”дорівнює річному бюджету невеличкої країни.

Американець Деніель Нейдітч – відомий девелопер, філантроп, підприємець, засновник та президент компанії River 2 River Realty. Нещодавно чоловік виставив на продаж пентхаус у Нью-Йорку площею 1400 квадратних метрів за неймовірні $85 мільйонів. Вартість квадратного метру нерухомості у районі Хеллз Кітчен у середньому становить $200, та Нейдітч оцінює кожен квадратний апартаментів більш ніж у $560. Зараз пояснимо чому.



На додачу до розкішних апартаментів йдуть кілька приємних бонусів. По-перше – пара розкішних Rolls-Royce Phantom, купе та кабріолет, а також Lamborghini Aventador. По-друге – 20-метрова яхта з оплатою “парковки” на річці Гудзон на п'ять років. По-третє – річний абонемент для двох на відвідування ресторану Daniel Bouludand один раз на тиждень. По-четверте – абонемент на літній відпочинок у заміському маєтку Watermill. Бонус номер 5 – сезонні квитки на ігри баскетбольної команди Brooklyn Nets. Ну а наостанок – найцікавіше: два квитки на подорож у космос на зорельоті Virgin Galactic.

Варто зазначити, що квиток на найближчі рейси у космос сьогодні дістати вкрай важко, навіть маючи 250 тисяч доларів – усі вони вже розкуплені і, якщо пощастить, зарезервувати собі крісло у космольоті можна лише на третю чергу, або й далі.

“Я виставив на продаж мій стиль життя. Я пропоную можливість для іноземця одразу зайняти найкраще місце під сонцем у Нью-Йорку. Не те, щоб я продавав те, що мені не потрібно. Усі ці речі, на мою думку, є дуже гарним набором”, – говорить 39-річний Деніель Нейдітч.

Можливо, за чек з купою нулів покупець і отримає набір розкішного життя, та навряд чи наблизить його до рівня самого Деніеля, який за свою кар’єру встиг звести знайомство з кількома американськими президентами і багатьма знаменитостями – усім їм рано чи пізно доводиться купувати чи продавати свою нерухомість і тоді вони телефонують кращому у цій справі, тобто Деніелю.

Підрахуємо видатки на “життя у стилі Нейдітч”. Lamborghini, квитки у космос, та сезонні квитки на баскетбол коштують близько 250 тисяч доларів кожен – маємо мільйон. Ще один мільйон додаємо за якту і ще один – за абонемент у ресторан та літній відпочинок на віллі. Пара Rolls-Royce потягне на ще один “лимон”. У підсумку маємо чотири мільйони доларів. За середньою ціною апартаментів у Хеллз Кітчен маємо $2 800 000 за сам пентхаус, котрі також можна округлити до трьох. У підсумку маємо сім мільйонів доларів, котрі за щедрістю своєю згодні округлити до 10. Решта – 75 мільйонів доларів, вочевидь, якраз і є тим “стилем життя”, про який говорить Нейдітч.